Launch-Trailer zu Square Enix’ Guardians of the Galaxy veröffentlicht

Noch dauert es ein wenig, bis wir Guardians of the Galaxy auf PC und Konsolen spielen dürfen. Ein Launch-Trailer verkürzt die Wartezeit!

Keine Mikrotransaktionen in Guardians of the Galaxy

Zur Melodie von Motley Crues “Kickstart My Heart” sehen wir Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket und natürlich Groot. Der actionlastige Trailer hebt den teambasierten Kampf von Guardians of the Galaxy hervor, bei dem Spieler:innen den guten alten Quill kontrollieren und die Handlungen seiner Landsleute mitverfolgen. Der Trailer endet mit kurzen Auszügen einiger der Charaktere, die im Laufe der Geschichte erscheinen werden, darunter Mantis und einige mehr. Guardians of the Galaxy startet am 26. Oktober auf PlayStation-, PC- und Xbox-Plattformen mit einer Switch-Edition, die über die Cloud verfügbar ist.