Syberia: The World Before PS5/Xbox Series-Versionen erscheint im November

Gute Nachrichten für die Fans von Syberia – Microids verkündet nun feierlich, dass Syberia: The World Before den Goldstatus erreicht hat und am 15. November 2022 als 20 Year Limited Edition für PS5 und Xbox Series erscheint. Der neuste Teil der berühmten Serie lässt euch kopfüber in das wunderschöne, von Benoît Sokal erschaffene Universum eintauchen. In diesem neuen Abenteuer schlüpfen sie in die Rollen zweier Frauen namens Kate Walker und Dana Roze, die in der Lage sind, Berge zu versetzen, um die tiefsten verborgenen Geheimnisse ihrer eigenen Identitäten aufzudecken.