Suzume: Makoto Shinkais erfolgreichster Film in Deutschland

Was für ein Erfolg – Makoto Shinkais neuester Film Suzume hat die Erfolge der Vorgängerfolge Your Name (hier geht`s zu meinem Review) und Weathering With You (hier geht`s zu meinem Review) in den Schatten gestellt. Der Film hat seit dem Kinostart am 13.4.2023 schon 2.268.258 Euro eingespielt. Bisher waren 183.429 Besucher in den deutschen Kinos. Suzume ist in der deutschen Synchronfassung und in Originalsprache mit deutschen Untertiteln erschienen.

Worum geht`s im Film?

Auf der anderen Seite der Tür war die Zeit in ihrer Gesamtheit…

Suzume ist die Geschichte des Heranwachsens der 17-jährigen Hauptfigur Suzume. Die Handlung spielt in verschiedenen Katastrophengebieten in Japan, in denen Suzume Türen schließen muss, die für Verwüstung sorgen. Suzumes Geschichte beginnt in einer ruhigen Stadt in Kyushu (im südwestlichen Japan gelegen), als sie einem jungen Mann begegnet, der zu ihr sagt: „Ich suche eine Tür.“ Suzume findet tatsächlich eine einzelne, verwitterte Tür in der Mitte einer Ruine, ganz so, als wäre sie von jeder Katastrophe verschont geblieben. Angezogen von der Kraft der Tür, streckt Suzume die Hand in Richtung Türknauf aus… In ganz Japan öffnet sich auf einmal eine Tür nach der anderen und löst rundum Zerstörung aus. Suzume muss diese Portale schließen, um noch größeres Unheil zu verhindern.

Die Sterne, dann Sonnenuntergang, und der Morgenhimmel. Innerhalb dieser Sphäre scheint es, als ob alle Zeit im Himmel zusammengeschmolzen wäre… Noch nie zuvor gesehene Landschaften, Begegnungen und Abschiede…

Unzählige Herausforderungen erwarten Suzume unterwegs. Allen Hürden zum Trotz wirft Suzumes Abenteuer einen Hoffnungsschimmer auf unseren eigenen Kampf gegen die schlimmsten Ängste und Zwänge des Alltags. Diese Geschichte von sich schließenden Türen, die unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart und unserer Zukunft verbinden, wird einen bleibenden Eindruck in unser aller Herzen hinterlassen. Angezogen von diesen geheimnisvollen Türen, beginnt Suzumes Reise schon bald.