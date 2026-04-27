28 Years Later: The Bone Temple Heimkinoversion erscheint am 30.4.2026

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von 28 Years Later: The Bone Temple verpasst haben. Die Fortsetzung von 28 Years Later erscheint am 30.4.2026 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray im Handel.

Worum geht’s?

In der Fortsetzung von 28 YEARS LATER findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder – und diese bringt Konsequenzen mit sich, welche die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O’Connell) entpuppt sich wiederum als wahrgewordener Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In THE BONE TEMPLE sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung – die Grausamkeit der Überlebenden kann noch viel seltsamer und schrecklicher sein.