Survival Crafting Fantasy-Spiel Nightingale wird auf 2023 verschoben

2023 wird immer voller: Mit Nightingale wird ein weiterer Titel auf nächstes Jahr verschoben. Die Gründe lest ihr hier!

Warten auf Nightingale

Leider gibt es schlechte Neuigkeiten. Während das Studio zunächst schätzte, dass das Spiel bis Ende 2022 erscheinen würde, hat Inflexion angekündigt, dass Nightingale jetzt irgendwann in der “ersten Hälfte des Jahres 2023” im Early Access veröffentlicht wird. In dem Ankündigungs-Tweet aus dem Studio versprachen das Team auch, bald “mehr Spiel- und Entwicklungs-Updates” zu liefern. In dem Schreiben von Inflexion wurden zwei Hauptgründe für die Verzögerung des Titels angegeben, von denen einer die übliche Angabe von zusätzlicher Zeit für die Entwickler ist, um das Gameplay, die Welt aufzuhübschen, zu polieren und das Erlebnis zu verbessern. So weit, so schön. Allerdings gibt es noch einen weiteren, triftigen Grund, und der klingt durchaus interessant. Hier der Tweet für euch: