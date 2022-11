Superliminal ist nun auch für PS5 und Xbox Serie verfügbar

Gute Neuigkeiten für Puzzle-Fans: Das Abenteuer von Pillow Castle Games Superliminal ist jetzt auf PS5 und Xbox Serie verfügbar.

Das Update hat eine Weile auf sich warten lassen, nachdem das Spiel schon 2019 auf PC und Konsolen erschienen ist. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt: Superliminal ist ein First-Person-Abenteuertitel ähnlich wie Portal von Valve. So wie in Stanley’s Parable versucht ihr, einer Traumsequenz zu entkommen, die von einer mysteriösen Stimme geleitet wird. Das Besondere am Spiel ist das Konzept von optischen Täuschungen. So müsst ihr aus den Kammern entkommen, indem ihr die Perspektive nutzt, Objekte durch Draufschauen anders anordnet und generell den Raum einfach anders ansieht – klingt fast nach Anleihen von echochrome. Ein Trailer zeigt das Ganze in Aktion: