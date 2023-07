Super Rumble: Next-Gen-VR-Spiel für Metas Horizon World

Meta hat gerade ein neues Spiel für Horizon Worlds namens Super Rumble auf den Markt gebracht, und es ist erfrischend anders.

Mehr zu Super Rumble

Es ist definitiv anders als jedes andere Spiel, das bisher für die Social-VR-Anwendung veröffentlicht wurde. Super Rumble, das früher in der Beta-Version als Titanborne bekannt war, ist das erste Spiel aus dem hauseigenen Studio von Meta, Ouro Interactive. Es könnte auch eine neue Ära für die Horizon Worlds-Plattform einläuten, die durch Erfahrungen mit besserer Grafik und komplexerem Gameplay verkörpert wird. Vishal Shah, Meta’s VP of Metaverse, nannte den Shooter “mehr als nur eine neue Welt” und beschrieb ihn als “die nächste Generation von Horizon Worlds“. Meta habe die Plattform grundlegend umgebaut, um qualitativ hochwertigere Spiele zu erstellen. Darunter sei etwa die Möglichkeit, mit importierten Objekten und Texturen zu arbeiten, was den Entwicklungsfluss merklich beschleunigt und vereinfacht.