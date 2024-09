Super Mario Party Jamboree: Übersichtstrailer zeigt welche Festivitäten uns erwarten

Mehr zu Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree ist der neueste Teil der beliebten Mario Party-Serie und bringt nochmal ein ordentliches Aufgebot an Party-Spielen mit sich. Dieses Spiel bietet eine Vielzahl and Inhalten und Funktionen, darunter über 110 Minispiele, sieben abwechslungsreiche Spielbretter, eine reißen Auswahl an Mario Charakteren und diverse Spielmodi, was es zu einem der umfangreichsten Mario Party-Titeln der Serie macht. Zwei der Spielbretter, Marios Regenbogenburg und Western-Land, sind Remakes von klassischen Brettern aus früheren Mario Party-Spielen. Das Spiel bietet auch neue Online-Mehrspielermodi, darunter der 20-Spieler „Bowserathlon“ und der 8-Spieler „Bowser-Bomberteam“, wodurch die Multiplayer-Erfahrung auf ein neues Level gehoben wird. Darüber hinaus gibt es spezielle Modi, die die Bewegungssteuerung der Joy-Cons nutzen, was für zusätzliche Abwechslung sorgt – hebt ab in der “Parakooper-Flugschule”, arbeitet zusammen in der “Toad-Fabrik” oder stellt euer Feingefühl in der “Rhythmus-Küche” auf die Probe. Mit unfassbar vielen spielbaren Charakteren, darunter Pauline, die zum ersten Mal in der Serie auftaucht, bietet Super Mario Party Jamboree eine breite Auswahl an Figuren. Und wer nur lust auf Couch-Coop und den Brettspiel-Modus hat, darf durch verschiedene Karten reisen und abwechslungsreiche Minispiele meistern. Seid ihr alle bereit für dieses riesige Party-Erlebnis?