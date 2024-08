Super Mario Party Jamboree (Switch) bringt auch Pauline ins Spiel

Wir haben seit seiner ursprünglichen Ankündigung im Juni nicht viel über Super Mario Party Jamboree gehört, aber das ändert sich jetzt!

Über Super Mario Party Jamboree

Nintendo hat eine offizielle Website für das Spiel in Japan eröffnet und einige Screenshots zeigen eine scheinbar spielbare Version des klassischen Charakters Pauline neben Fanfavoriten wie Peach, Donkey Kong und Waluigi. Bis jetzt wurde Pauline nicht in den Werbematerialien des Spiels vorgestellt, daher scheint dies eine Bestätigung zu sein. Während Pauline viele Jahre an der Seitenlinie saß, feierte sie 2017 ein großes Comeback im Switch-Megahit Super Mario Odyssey, als Bürgermeisterin von New Donk City (und sie singt sogar das Hauptthema).

Seitdem ist sie in anderen Mario-Serien wie Mario Kart und Mario Tennis zu sehen. Zusätzlich zur Enthüllung von Pauline zeigt die Website auch einige klassische Minispiele, die in Jamboree zu sehen sein werden. Super Mario Party Jamboree ist im Oktober 2024 auf Nintendo Switch erhältlich. Laut Nintendo erwartet uns damit der größte Party-Titel überhaupt, und wir dürfen gespannt sein, was sich der Konzern dafür alles hat einfallen lassen. Wenn die Kreativität ähnlich hoch sein wird wie im aktuellen 2D-Plattformer Super Mario Bros. Wonder, dürfen wir uns warm anziehen!