Super Mario Bros. Wonder erscheint für Switch – mit einer neuen My Nintendo-Belohnung?

Super Mario Bros. Wonder ist endlich erschienen, und wir können das mit einer neuen My Nintendo-Belohnung in physischer Merchandise-Form feiern.

Ein Schlüsselanhänger von Wonder

Nintendo hat jetzt eine Liste für die “Super Mario Bros. Wonder Double Keychain“, der Mario in seiner normalen und Elefantenform (daher das “Double”) zeigt. Derzeit scheint diese Kette nur in den USA zu haben sein, aber wenn man nach den Pikmin-Goodies geht, wird es wohl demnächst auch bei uns in Europa ein Update des Shops geben. Dazu kommt, dass offizielle My Nintendo-Goodies so gut wie immer sehr schnell ausverkauft sind (auch von Animal Crossing, ja, ja!). Der Schlüsselanhänger kostet euch 800 Platinpunkte, das ist ein bisschen Zeit, das ihr in Mobiltiteln wie Super Mario Run, Fire Emblem Heroes oder auch sonst verbringen müsst.

Hier sind ein bisschen mehr Informationen über die 5′′x 6′′-Belohnung, die euch bei der Entscheidung hilft: „Der Schlüsselanhänger kommt auch mit einem bunten Riemen, der die neue Elefantenfrucht, den Bohrpilz, die Wunderblume und den Wundersamen zeigt”. Wenn ihr wissen wollt, was es sonst noch für Belohnungen für My Nintendo-Fans gibt, so verweise ich an dieser Stelle auf die offizielle Website dieses Stores. Es ist ziemlich cool, so Merchandise fast gratis abstauben zu können – nur die Postgebühren müsst ihr dabei bezahlen. Was haltet ihr von solchen Goodies, ist das etwas für euch oder kann euch das gestohlen bleiben?