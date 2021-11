Super Catboy Gameplay-Video und Release-Zeitraum enthüllt

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Pixelpogo veröffentlichen erste Super Catboy Gameplay-Szenen mit Entwicklerkommentar sowie Informationen zum Release-Zeitraum. Demnach erscheint der Plattformer im Frühling 2022 auf Steam. Aktuell ist eine Demo spielbar auf Steam!

Das “Run and Gun”-Game im High-Bit-Pixelartstil wurde inspiriert von der legendären 16-Bit-Platformer-Ära der 90er Jahre und erweitert die Erfolgsformel um jede Menge frische Ideen. Das Spiel handelt vom gleichnamigen Super Catboy, der die finsteren Pläne seines Schöpfers Dr. Ungefug aufhalten will. Dieser züchtet humanoide Kampfhunde in seinem Labor, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Gemeinsam mit Weapongirl versucht Super Catboy die dunklen Machenschaften von Dr. Ungefug zu stoppen!

Im Trailer präsentieren Pixelpogo noch nie gesehene Gameplay-Szenen und enthüllen verschiedene Areale: Von verschneiten Bergen, zu Unterwasserwelten und Wäldern bis hin zum geheimen Labor von Dr. Ungefug. Auch viele Gameplay-Mechaniken werden näher erläutert, zum Beispiel kann der kleine Kater Gegner im Nahkampf angreifen oder verschiedene Waffen nutzen. Außerdem kann er klettern, springen, sich an Wänden festhalten, hangeln, “dashen” und vieles mehr. Um mehr Abwechselung zu bieten, wird das Platforming durch Bonuslevel unterbrochen, in denen die Spieler z.B. rasante Verfolgungsjagden auf Motorrädern meistern müssen. Oder wie wärs mit einer Fahrt im Minenkarren á la Donkey Kong Country?