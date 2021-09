Super Animal Royale Test: Battle Royale trifft Stick-Shooter?

Fans von Fortnite, Playerunknown‘s Battleground, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Spellbreak, Battlefield V: Firestorm und ähnlichen Spielmodi diverser anderer Spiele haben eine neue Insel zu überleben. Super Animal Royale mischt Top-Down Twin-Stick-Shooter Gameplay mit der inzwischen bekannten Battle Royale Formel und wirft dazu noch süße anthropomorphe Tiercharaktere in den Mix. In einem Genre, das inzwischen überbevölkert ist – aber dennoch gelegentlich mit frischen Ideen überzeugt – haben wir uns auf die Jagd nach einem Chicken Dinner begeben.

Battle-(S)Pass

Ein Bereich in dem Super Animal Royale sehr nah am erprobten Battle Royale Rezept bleibt, ist Level-Progression, kosmetische Features, Milestones und dergleichen. Wie Skins in Fortnite und Co. Schaltet man hier verschiedene Tiere und diverse Farbvarianten dafür frei. Darüber hinaus mangelt es natürlich nicht an Outfits, Accessoires, Waffen-Skins usw., um euren Charakteren eure persönliche Identität zu geben.

(c) Pixile Studios

Spielerisch steuert Super Animal Royale sich gut. Man bewegt sich relativ rasch über die Insel, verfügt über eine regelmäßig nutzbare Dodge-Roll und auch das Stick-Aiming funktioniert angenehm. Wir haben das Battle Royale von Pixile Studios auf der Nintendo Switch (gedockt und im Handheld-Modus) getestet und hatten dort auch keinerlei Probleme mit Framerate oder Stabilität. Zumindest gegenwärtig sind die Server auch gut gefüllt und man springt stets sehr rasch zurück in die nächste 64-Spieler Schlacht. Selbst die Ladezeiten waren (nach einem etwas längeren Load-In zu Spielstart) selbst auf Nintendo Switch überraschend kurz. Damit ist Super Animal Royale ein tolles Spiel für ein oder zwei Runden zwischendurch.

(c) Pixile Studios

Hamsterball statt Baumechanik

Um in einem Gamegenre, das so viele der beliebtesten Spiele unserer Zeit beinhaltet, hervorzustechen, muss man es schaffen, sich von der Masse abzuheben. Super Animal Royale bietet natürlich süße cartoony Tiercharaktere, aber auch andere Battle Royales haben bunte großartige Charaktere und verrückte Maps.

(c) Pixile Studios

Auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal gingen wir leider ziemlich leer aus. Pixile Studios bietet Fortbewegungsmittel wie Hamsterbälle, Vogelsträuße und Co., eine Flut an Nah- und Fernkampfwaffen und… nicht viel darüber hinaus. Das besondere Merkmal (mit dem Super Animal Royale aber auch nicht ganz alleine ist) stellt wohl tatsächlich das Twin-Stick-Shooter-Gameplay und der Artstyle des Spiels dar.