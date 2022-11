Süßes Lil Gator Game kommt am 14. Dezember 2022

Lil Gator Game, der nächste Titel, der von Playtonic Friends veröffentlicht wird, wird nächsten Monat veröffentlicht, es wurde bestätigt.

Lil Gator Game, wie Croc

Der 3D-Plattformer wird am 14. Dezember auf Steam und Switch veröffentlicht. Das Spiel wird von Megawobble entwickelt, einem neuen Studio, das vom Indie-Entwickler Scott Slucher gegründet wurde. “Schließen Sie sich Lil Gator an und begeben Sie sich auf ein gesundes Abenteuer, um neue Freunde zu finden und alles zu entdecken, was die Insel zu bieten hat”, so das Team. “Klettern, schwimmen, gleiten und gleiten Sie sich in die Herzen der vielen verschiedenen Charaktere, die Sie auf Ihren Reisen treffen.” Playtonic Friends ist der Verlagszweig von Playtonic Games, dem britischen Entwickler, der 2014 von einem Team gegründet wurde, das fast ausschließlich aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern bestand.

Playtonic veröffentlichte Yooka-Laylee und dessen Fortsetzung, bevor es im Februar 2021 ankündigte, dass es Playtonic Friends, ein neues Verlagslabel, auf den Markt bringt. Playtonic hat bereits Demon Turf, BPM: Bullets Per Minute, A Little Golf Journey und Blossom Tales II veröffentlicht, wobei Lil Gator Game der fünfte Titel sein wird, der unter dem Label veröffentlicht wird. Studioleiter Gavin Price sagt: “Wir versuchen, diese Kooperationen zu schaffen, die lange dauern, wo wir immer noch in engem Kontakt stehen und Menschen lange in die Zukunft helfen. Es wäre großartig für uns, Entwicklern nicht nur durch die Veröffentlichung ihres aktuellen Spiels zu helfen, sondern ihnen als Unternehmen immer und immer wieder zu helfen”. Hier ein Trailer zum neuen Spiel: