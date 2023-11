Studio Ghibli: Twitter-Account geschlossen, von Nippon TV aufgekauft

Am 3. November 2023 um 12 Uhr japanischer Zeit schloss das Studio Ghibli seinen offiziellen Twitter-Account. Ein weiterer Schritt zum Ende?

Bye, Studio Ghibli

Das offizielle Konto von Studio Ghibli wurde vor drei Jahren eröffnet, um die Veröffentlichung von Hayao Miyazakis neuestem Film Der Junge und der Reiher zu promoten. In ihrem Social-Media-Post, der jetzt neben der Kündigung des Kontos gelöscht wird, dankte Studio Ghibli allen, die das Konto in den letzten drei Jahren verfolgt und unterstützt haben. Das Team erklärte auch, dass das Bewerben von Der Junge und der Reiher natürlich bis ins neue Jahr hinein fortgesetzt wird. Am 21. September 2023 wurde in einer gemeinsamen Ankündigung angekündigt, dass Nippon TV Studio Ghibli kaufen und in eine Tochtergesellschaft des Rundfunknetzes verwandeln würde. Die Entscheidung, das Animationsstudio von Nippon TV zu erwerben, wurde getroffen, nachdem Studio Ghibli keinen Nachfolgeplan erstellen konnte.

Das Studio Ghibli arbeitet seit Jahrzehnten eng mit Nippon TV zusammen und hat die Fernsehübertragung ihrer Filme in den Netzwerken von Nippon TV uraufgeführt. Studio Ghibli hat kürzlich Der Junge und der Reiher am 14. Juli 2023 in Japan veröffentlicht. Der Film folgt einem kleinen Jungen namens Mahito, der seine tote Mutter vermisst und sich in einer Welt wiederfindet, die von den Lebenden und den Toten geteilt wird. Dort angekommen, erhält er neue Einblicke in Tod, Leben und Freundschaft. Die Musik des Films wurde von Joe Hisaishi komponiert, und der Titelsong “Spinning Globe” wird von J-Pop-Superstar Kenshi Yonezu geschrieben und aufgeführt. Der Junge und der Reiher wird am 8. Dezember 2023 in den nordamerikanischen Kinos und IMAX veröffentlicht. Mal sehen, wann es in Europa so weit sein wird!