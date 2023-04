Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ab sofort für PC erhältlich

Square Enix veröffentlichte wie geplant STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN über STEAM auf PC. Das Action-RPG wurde in Zusammenarbeit mit den Entwickler*innen der NINJA GAIDEN– und Nioh-Reihen, Team NINJA von KOEI TECMO GAMES erstellt, und beschreitet völlig neue Wege für die FINAL FANTASY-Reihe, die sowohl bestehende Fans wie neue Spieler*innen begeistern wird. Das Spiel ist jetzt permanent auf allen Plattformen zu einem günstigeren Preis erhältlich. Damit ist dies der perfekte Zeitpunkt, Jacks Mission, Chaos zu vernichten, selbst zu erleben.

Was erwartet euch?

In STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erleben Spieler*innen eine alternative Nacherzählung des Klassikers FINAL FANTASY mit einer Mischung aus strategischem und actionreichem Gameplay in dem Universum der beliebten Reihe. Spieler*innen begleiten Jack und seine Verbündeten Ash, Jed, Neon und Sophia, die den Chaos-Tempel und eine düstere Fantasy-Welt betreten. Sie stellen sich spannenden Kämpfen, um herauszufinden, ob sie wirklich die prophezeiten Krieger des Lichts sind.

Den neue Recap-Trailer könnt ihr euch gleich hier anschauen: