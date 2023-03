Stranger of Paradise Final Fantasy Origin PC-Releasetermin enthüllt

Square Enix enthüllt den Stranger of Paradise Final Fantasy Origin PC Release-Termin. Demnach erscheint das Spiel am 6. April 2023 auf Steam. Darüber hinaus tritt eine Preisanpassung für die bereits erhältlichen Versionen für PlayStation, Xbox und Epic Games Store in Kraft.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin verbindet herausfordernde und strategische Action mit der Welt und den Überlieferungen der Final Fantasy-Reihe, und erschafft so ein einzigartiges Action-RPG. Spieler:innen begleiten Jack und seine Verbündeten auf ihrer Reise in den Chaos-Tempel. Dabei betreten sie eine Welt düsterer Fantasy und aufregender Kämpfe und stellen sich die Frage, ob sie wirklich die Krieger des Lichts aus der Prophezeiung sind.

Den neue Recap-Trailer könnt ihr euch gleich hier anschauen: