Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ab sofort erhältlich

Square Enix veröffentlichte Stranger of Paradise Final Fantasy Origin für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC (via Epic Game Store). Das neue Action-RPG wurde in Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen hinter den Ninja Gaiden- und Nioh-Reihen, Team Ninja von Koei Tecmo Games, entwickelt und beschreitet völlig neue Wege für die Final Fantasy-Reihe, die sowohl bestehende Fans als auch neue Spieler:innen begeistern werden.

Was erwartet euch?

In Stranger of Paradise Final Fantasy Origin erlebt ihr eine alternative Nacherzählung des Klassikers Final Fantasy mit einer Mischung aus strategischem und actionreichem Gameplay in dem Universum der beliebten Reihe. Ihr begleitet Jack und seine Verbündeten Ash, Jed, Neon und Sophia, die den Chaos-Tempel und eine düstere Fantasiewelt betreten. Zudem stellt ihr euch spannenden Kämpfen, um herauszufinden, ob ihr wirklich die prophezeiten Krieger des Lichts seid.