Storyteller wird im März 2023 für PC und Switch erscheinen

Für Fans von Literatur und Puzzlespielen war Storyteller eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Nun kommt es 2023!

Mehr über Storyteller

Das Spiel findet auf den Seiten eines Märchenbuchs statt und erfordert, dass die Spieler:innen verschiedene Elemente wie Charaktere, Einstellungen und Objekte kombinieren, um kohärente Geschichten zu erstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, jedes Rätsel zu lösen, was für ein unterhaltsames, kreatives und herausforderndes Gameplay sorgt. Der Geschichtenerzähler wurde erstmals während des letztjährigen Annapurna Interactive Showcase angekündigt, der die grundlegende Mechanik des Spiels in einem kurzen Trailer zeigte. Nach fast anderthalb Jahren des Wartens kündigte Annapurna endlich den offiziellen Veröffentlichungstermin von Storyteller für Steam und Nintendo Switch an: 23. März 2023.