Story Trailer und Gameplay von Assassin’s Creed Mirage zeigt genau was uns erwartet

Das Gameplay macht es nun deutlich, dass Assassin’s Creed Mirage eine Hommage an die Ursprünge der Assassinen-Serie ist. Das narrative Action-Adventure-Erlebnis mit Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentaten kehrt damit zur eigentlichen Vision eines Assassinen Abenteuers zurück. Basim nutzt neben all seinen Assassinen-Fähigkeiten auch die Umgebung um Gegner zu Täuschen oder Auszuschalten. Die Straßen Bagdads sind mit verschiedenen Interaktionen gefüllt, so kann Basim sich in den Menschenmassen der Märkte verstecken, Regale hinter sich zerstören um Verfolgern den Weg abzuschneiden, größere Abgründe mit Pfählen überbrücken und natürlich an Dächern und Häuserwänden entlang klettern. Rauchbomben, Schlafpfeile und Wurfmesser machen ebenso eine Rückkehr um auf verschiedenste Weise Gegner auszuschalten. Mit einer neuen Fähigkeit dem Assassinen-Fokus kann Basim mehrere Feinde auswählen und dann auf einen Streich ausschalten. Um Gegner auszumachen nutzt Basim das Adlerauge, die Fähigkeit Gegner hervorgehoben sehen zu können und seinen Adler, der uns eine Vogelperspektive auf die Stadt gibt. Bogenschützen auf den Dächern nehmen den Vogel in Beschuss, somit kann man manche Areale nicht von oben auskundschaften zumindest solange die Wachen ihre Augen am Himmel haben. Schon bald dürfen wir in das vielversprechende Abenteuer eintauchen, welches seit langem wieder ein richtiges Assassinen-Feeling vermittelt!