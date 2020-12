Story of Seasons Pioneers of Olive Town Deluxe Edition angekündigt

Die kürzlich für Nintendo Switch angekündigte neueste Auskopplung der Farm- und Lebenssimulation Story of Seasons von Marvelous wird am 26. März 2021 auch in einer physischen Story of Seasons Pioneers of Olive Town Deluxe Edition erscheinen. VorbestellerInnen der physischen Versionen erhalten außerdem einen kostenlosen Plüsch-Büffel.

Die Story of Seasons Pioneers of Olive Town Deluxe Edition enthält:

ein physisches Standardexemplar des Spiels für Nintendo Switch

ein 140-seitiges Notizbuch im A5-Format mit bunten Charaktergrafiken und genügend Platz, um das eigene Abenteuer zu dokumentieren

zehn Sammelkarten mit Charakterinfos und hilfreichen Tipps für die verschiedenen Heiratskandidaten

ein Poster im A3-Format mit einem exklusivem Artwork von Igusa Matsuyama

eine Collector‘s Box mit dem gleichen Artwork

Die Deluxe Edition ist eine europäische Exklusivausgabe und wird ab dem 26. März für eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Daneben kann eine Standard Edition für 49,99 Euro (UVP) physisch und digital erworben werden.