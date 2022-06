State of Play: Final Fantasy 16 Releasetermin enthüllt (+Esper-Trailer)

Die gestrige State of Play Folge zauberte den Final Fantasy Fans wieder einmal ein Lächeln ins Gesicht – immerhin wurde neben dem Final Fantasy 16 Releasetermin ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem Story-Ausschnitte und die heiß geliebten Esper zu sehen sind. Unter anderem können wir die altbekannten Esper Ifrit, Odin, Shiva, Bahamut aber auch weniger bekannte wie Garuda oder Phoenix sehen. Viel Spaß damit!

Final Fantasy 16 Releasezeitraum

Wie in der Headline angekündigt, wurde in der gestrigen State of Play auch der Releasetermin oder sagen wir besser der Releasezeitraum enthüllt. Demnach soll der neueste Ableger des kultreichen Franchises im Sommer 2023 für die PlayStation 5 an den Start gehen.