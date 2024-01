Starfield: Das größte Update bislang befindet sich nun in der Steam-Beta

Das größte Starfield-Update bislang ist jetzt in der Beta auf Steam verfügbar. Hunderte Korrekturen und Anpassungen erwarten uns!

Zum neuen Starfield

Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis die Version auf allen Plattformen verfügbar sein wird. Aber was man so schon zu lesen bekommt – da dürfen sich die PC- und Xbox-Spieler:innen warm anziehen! “Dieses Update bringt über hundert Korrekturen und Anpassungen, von denen sich die meisten auf Verbesserungen der Lebensqualität und Quest-Fixes konzentrieren”, erklären die Starfield-Entwickler in den vollständigen Patchnotes. Sie fügen hinzu, dass “wir weiterhin etwa alle sechs Wochen einen stetigen Strom von Updates haben werden. Wenn Sie also Ihr Problem nicht angesprochen sehen, verlieren Sie nicht den Glauben!” Ein Haustier-Asteroide gehört zu den bekanntesten Bugs des Spiels. Jetzt sagt Bethesda, dass es “einen weiteren Fall behoben hat, der dazu führen könnte, dass ein Asteroid einem Schiff im Weltraum folgt”.

Wir können uns auch auf attraktivere NPCs mit “verbesserten Augen und Haut auf Crowd-Charaktere” freuen, sowie auf einige andere Verbesserungen, um Schatten auf Charakteren zu bewundern, abhängig von unserer Plattform und den Grafikeinstellungen. Auf der visuellen Seite erhalten wir auch “verbesserte Beleuchtung an 73 Standorten”. Die Patchnotes klären nicht, welche 73 Standorte das sind, ist auch okay. Der Schiffskampfschwierigkeitsgrad wurde auch ein wenig angepasst, um neben der Bodenkampf-Schwierigkeit für aufeinanderfolgende Runden von Starfields New Game Plus zu skalieren. Wir werden uns dann auch nicht mit so vielen Feinden auseinandersetzen müssen, die wir nicht sehen können, da das Update “fälschlicherweise unsichtbare Kreaturen auf einigen Planeten repariert hat”. Erfreulich und auch notwendig, würde ich meinen!