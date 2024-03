Stardew Valley: Seit Version 1.6 so beliebt wie noch nie

Es sollte keine Überraschung sein: Stardew Valley ist, obwohl es 2016 veröffentlicht wurde, immer noch sehr beliebt. Tatsächlich ist es beliebter als je zuvor.

Erfolgreiches Stardew Valley 1.6

Nach dem kürzlich veröffentlichten Stardew Valley 1.6-Update erreichte der Farm-und-Lebens-Simulator eine maximale Anzahl gleichzeitiger Steam-Spieler:innen von 147.612 – das ist mehr als doppelt so hoch wie die Spitzenspieler bei der Einführung des Spiels im Jahr 2016. Sein vorheriger Steam-Rekord war laut SteamDB knapp 100.000 Personen nach dem 1.5-Update, das Ende 2020 veröffentlicht wurde. Das Spiel von Eric Barone ist zum Zeitpunkt des Schreibens das acht-meistgespielte Spiel auf Steam, nur ein paar tausend Leute unter Grand Theft Auto 5. Entscheidend ist, dass dies nicht Personen umfasst, die das Spiel über GOG besitzen, oder die Personen, die beabsichtigen, auf dem Windows-PC über den Xbox Game Pass zu spielen.

Auch erwähnenswert: Konsolen-Gamer:innen müssen etwas länger auf das Update warten. Obwohl wir nicht die genauen Zahlen für alle haben, ist klar, dass der Indie-Titel größer ist als je zuvor. Was ist also in dem Update, bei dem alle zum Spiel zurückkehren? Der Patch ist tatsächlich größer als erwartet, und die Patch-Notizen sind mit über 500 Einträgen sehr lang. Es gibt neue Festivals, einen neuen Farmtyp speziell für Tiere, neue Questlinien, einen Buchhändler und Hunderte von neuen Gegenständen. Dabei reden wir noch gar nicht von den verdoppelten Multiplayer-Spots, Gleichgewichtsänderungen, Fehlerbehebungen und der Geheimnisse und versteckten Easter Eggs, die in den Patchnotes nicht explizit erwähnt werden.