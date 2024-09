Stardew Valley 1.6 gibt am 4.11.2024 sein Konsolen- und Mobildebüt

Neun Monate nach der PC-Veröffentlichung kommt Stardew Valley 1.6 nun auch auf PC und Mobilgeräte. Lest hier mehr!

Das sind großartige Neuigkeiten, da jetzt alle endlich alles Neue erleben können, was im 1.6-Update hinzugefügt wurde, und einige von uns können endlich aufhören, alle Spoiler zu vermeiden. Dies stellt ein spezifisches Problem für einige Spieler:innen dar, die das Beste aus den Teepreisen gemacht haben. Sie haben ab dem Zeitpunkt des Schreibens nochsechs Wochen Zeit, um all diese Tee-Saplings zu verkaufen, oder ihr werdet eure Gewinne dank eines schönen Preis-Nerf, der in 1.6 eingeführt wurde, halbieren.

Es ist schade, dass es so lange gedauert hat, bis das Update flächendeckend kam, und bisher gibt es kein Wort von ConcernedApe über die spezifische Begründung. Vielleicht wird es das nie geben, und die Spieler in den Kommentaren zu Apes Tweet sind einfach überglücklich, dass sie endlich das Update erleben werden. Nun bedeutet dies, dass ConcernedApe in der Lage sein wird, seine Bemühungen auf seinen nächsten Titel, Haunted Chocolatier, zu konzentrieren. Er hat zuvor erklärt, dass er aufgrund des zusätzlichen Aufwands, der mit der Portierung von Stardew auf Konsolen und Mobilgeräte verbunden ist, nicht in der Lage war, an seinem nächsten Titel zu arbeiten. Jetzt wird alles anders!