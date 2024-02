Star Wars The Black Series The Mandalorian Helm voraussichtlich ab 22.2.2024 versandbereit

Gute Nachrichten für die Fans von The Mandalorian – Der Star Wars The Black Series The Mandalorian Electronic Helm aus dem Hause HASBRO PULSE ist voraussichtlich ab 22.2.2024 versandbereit. Also schnell noch die Gelegenheit der Vorbestellung nutzen.

Was hat der Star Wars The Black Series The Mandalorian Electronic Helm zu bieten?

Niemand weiß, wer dieser gut ausgerüstete Fremde ist. Der Mandalorianer ist kampferprobt, schweigsam und ein hervorragender Kopfgeldjäger in einer immer gefährlicher werdenden Galaxis.

Die Fans können die größten Momente und Missionen der Star Wars Saga mit Premium Rollenspielprodukten aus der Star Wars Black Series nachspielen! Dank exquisiter Funktionen und einem tollen Design verkörpert diese Serie die Qualität und Authentizität, die Star Wars Fans lieben. Dieses Rollenspielprodukt mit realistischen Details und einem durch die Serie inspirierten Premium Design ist eine tolle Ergänzung jeder Star Wars Fankollektion. Die abnehmbare Taschenlampe und die Lichter im Inneren geben den Fans ein Gefühl dafür, wie es diesem Kopfgeldjäger ging, als er Jagd auf seine Ziele machte oder einen mysteriösen Alien beschützte, der von Kopfgeldjägern im Auftrag des Imperiums gejagt wurde.