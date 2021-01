Star Wars: Obi-Wan Kenobi Darth Vader kehrt zurück

Diese Ankündigung hat die Galaxis erschüttert! Für die neue Disney-Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi kehrt Darth Vader zurück. In Person von Schauspieler Hayden Christensen trifft unser aller liebster Sith-Lord also erneut auf seinen alten Meister Ben Kenobi. Dieser wird wie schon in der Prequel-Trilogie vom Schotten Ewan McGregor verkörpert.

Das sind die Star Wars: Obi-Wan Kenobi-Darsteller

Ewan McGregor und Hayden Christensen. Mit den Namen dieser beiden Darsteller verbinden Star Wars-Fans unweigerlich ein paar Erinnerungen. Unvergessen bleibt der epische Fight am Ende von Star Wars: Episode III – die Rache der Sith und das damit verbundene Schicksal beider Charaktere. Obi-Wan begibt sich selbst ins Exil um aus der Ferne über Luke Skywalker zu wachen. Dessen Vater Anakin fristen seit der Konfrontation ein Leben als Cyborg und terrorisiert die Galaxis im Namen des Imperators.

Erst Jahre später – genauer gesagt in Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung treffen die beiden einstigen “Brüder” wieder aufeinander. Die neue Serie von Disney, die eben Obi-Wan Kenobi zentral beleuchtet, wird zwischen diesen beiden einschneidenden Ereignissen spielen. Man darf gespannt sein, wie sich das hinzukommende Handlungselement in die bestehende Story einweben wird.

Mit der Bestätigung einer Rückkehr von Hayden Christensen als Darth Vader bekommen wir aber schon einmal ein Zuckerl serviert: mehr Real-Life-Szenen von einem der ikonischten Bösewichte aller Zeiten. Das Fans darauf gewartet haben, zeigen allein die zahlreichen emotionalen Reaktionen am Ende des Star Wars-Spinoffs Rogue One: A Star Wars Story.

Mit dem Comeback des Filmbösewichts kehrt auch Schauspieler Hayden Christensen auf die große Bühne zurück. Während Ewan McGregor seit der Prequel-Trilogie eine beeindruckende Filmografie vorzweisen hat, wurde es um den damals noch aufstrebenden Christensen ungleich ruhiger.

Drehstart für die neue Disney-Serie soll übrigens noch im Jänner 2021 sein. Weitere Details wie etwa der Umfang und Länge von Episoden sind bisher allerdings noch nicht bekannt. Ebenso wenig ein geplanter Release. Aktuell gibt es vom Projekt lediglich Teaser-Fetzen, wie jenen vom diesjährigen Disney Investor Day. Diesen haben wir unter dem Beitrag verlinkt. Unter folgendem Link könnt ihr euch die komplette Präsentation vom Investor Day außerdem in voller Länge ansehen.