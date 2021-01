Star Wars: Andor Trailer zur neuen Serie

Wie schon der Titel vermuten lässt, wird Diego Luna für die Produktion wieder in seine Paraderolle als Rebell schlüpfen. Im unten angeführten ersten Trailer-Material gibt er uns einen Einblick hinter die Kulissen. Die Serie selbst wird dann im Jahr 2020 exklusiv auf Disney+ erscheinen. Ein konketes Release-Datum ist hierfür natürlich aktuell noch nicht bekannt.

Es handelt sich bei Star Wars: Andor um ein Spinoff zum 2016 erschienen Kriegsdrama Rogue One: A Star Wars Story. Eine der Hauptrollen in diesem Film nahm der Schauspieler Diego Luna als Rebellenanführer Captain Cassian Andor ein. Dieser dürfte eingefleischten Fans aus diversen anderen Star Wars-Medien ein Begriff sein. Anscheinend gibt es für diesen Charakter genug Content, Backstory und auch vorhandenes Interesse, um eine eigene 12 Folgen umfassende Serie zu rechtfertigen.

Facts zur neuen Serie

erscheint 2022 exklusiv auf Disney+

basiert auf Star Wars von George Lucas

Director: Toby Haynes (Folge 1)

Produzenten: Tony Gilroy, Diego Luna

Genre: Drama, Spionage-Action

Studio: Lucasfilm Animation

Spinoff zu Rogue One: A Star Wars Story (hier geht es zu unserer Kritik)

Cast: Diego Luna als Cassian Andor, u.a. auch Stellan Skarsgard und Fiona Shaw

Umfang: 1 Staffel mit insgesamt 12 Folgen

Noch nicht genug Sternensaga-Content für euch? Dann werft einen Blick in den Beitrag zu einer weiteren neuen Star Wars-Serie. Neben den zahlreichen Ankündigungen rund um Captain Andor und Co. wurden beim diesjährigen Disney Investoren-Tag auch weitere neue Projekte vorgestellt. Darunter aktuelle Infos zu künftigen Produktionen aus dem Marvel Cinematic Universe. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann werft doch einmal einen Blick in diesen Beitrag.

Könnt ihr euch für Rankings begeistern? Auch dann haben wir die passenden Artikel für euch: Stefan hat eine Bestenliste aller Top PC Games laut Metacritic zusammengestellt. In meinem persönlichen Jahresrückblick beleuchte ich die Highlights und Flops des abgelaufenen Gaming-Jahres.

Was haltet ihr von der neuen Star Wars Ankündigung? Total überflüssig oder tolle Ergänzung? So oder so, schreibt uns hierzu einen Kommentar.