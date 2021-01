Bad Batch Trailer: das ist das neue Star Wars Projekt

Thematisch dreht sich das neue Projekt um ein Battalion von Klon-Kriegern, genannt “The Bad Batch”. Dieses wird noch heuer exklusiv auf Disney+ erscheinen. Ein konketes Release-Datum ist aktuell noch nicht bekannt. Bis es soweit ist oder wir neue Informationen bekommen, müssen wir aber mit wenigen Bildern vorlieb nehmen. Hier ist also der Trailer zu Star Wars: The Bad Batch.

Wir haben den Star Wars: The Bad Batch Trailer für euch. Schon im Beitrag zu den 10 neuen Star Wars Ankündigungen haben wir die neue Serie aufgelistet. Nun werfen wir einmal einen konkreteren Blick auf dieses Projekt. Dabei handelt es sich sowohl um ein Spinoff als auch um ein Sequel zur erfolgreichen Animationsreihe Star Wars: The Clone Wars.

Facts zur neuen Serie

erscheint 2021 exklusiv auf Disney+

basiert auf Charakteren von George Lucas

Director: Brad Rau

Produzent: u.a. Dave Filoni (bekannt für The Mandalorian)

Genre: Animation

Studio: Lucasfilm Animation

Sequel und Spinoff zu Star Wars: The Clone Wars

Cast: Dee Bradley Baker, Ming-Na Wen

Was haltet ihr von der neuen Star Wars Ankündigung? Total überflüssig oder tolle Ergänzung? So oder so, schreibt uns hierzu einen Kommentar.