Star Wars: Knights of the Old Republic Remake kommt vielleicht 2025

Das Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake befindet sich Berichten zufolge noch in der Entwicklung bei Saber Interactive. Super!

Diese Woche kündigte die Embracer Group Pläne an, einen großen Teil von Saber, der Gruppe, in der mehrere Studios und Projekte beheimatet sind, in einem Deal, der bis zu 500 Millionen Dollar wert sein könnte, zu verkaufen. Während Embracer Aspyr Media behalten wird, das Studio, das ursprünglich für KOTOR verantwortlich war, wird das Spiel von Saber entwickelt, so Jason Schreier von Bloomberg, der zuvor berichtete, dass das Unternehmen die Entwicklung übernommen hatte. Wenn der Deal abgeschlossen wird und Embracer und Saber sich trennen, wird erwartet, dass KotOR ein gemeinsam gehaltener Vermögenswert zwischen den Unternehmen ist.