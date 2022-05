Star Wars: Knights of the Old Republic 2 kommt auf Nintendo Switch

Aspyr Media hat angekündigt, dass Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords (KOTOR 2) schon im Juni auf Nintendo Switch kommt.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) II: The Sith Lords kommt am 8. Juni auf die Nintendo Switch. Dies wurde auf der diesjährigen Star Wars Celebration-Veranstaltung angekündigt. Die Fortsetzung des klassischen KOTOR-RPG soll einige Leistungsverbesserungen, schärfere Auflösungen sowie einen Restored Content-DLC enthalten, der nach dem Start erscheinen soll. Wie es der Name bereits verrät (und wie in Fan-Kreisen bestens bekannt), enthält der Restored Content-DLC einige wiederhergestellte Inhalte. Obsidian Entertainment und Aspyr Media, die Entwickler des Spiels, mussten zum ursprünglichen Launch im Jahre 2004 wegen Zeitdrucks einige Inhalte am Reißbrett zurücklassen.