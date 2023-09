Star Wars Eclipse: Geht immer weiter, so wie Baldur’s Gate 3

Seit Star Wars Eclipse vor zwei Jahren zum ersten Mal enthüllt wurde, haben wir wenig über das nächste Spiel von Quantic Dream gehört.

Mehr zu Star Wars Eclipse

Quantic Dream sind die Entwickler hinter Heavy Rain und Detroit: Become Human, und sie haben bereits eine offizielle Info herausgegeben. Und zwar, dass die Handlung von Eclipse, wie in den vorherigen Abenteuern des Studios, fortgesetzt wird, egal welche Charaktere sterben. Das ist eine Eigenart, die so bisher in keinem anderen Star Wars-Spiel zu sehen war. Der Titel spielt in der High Republic-Ära des Franchise, eine Zeit Hunderte von Jahren vor Anakin Skywalker und Han Solo. Es ist ein goldenes Zeitalter für die Jedi und die Republik, die sie verteidigt, und eine ganz andere Zeit als die Zeit, die in den Filmen und Fernsehsendungen behandelt wird.

Und im Gegensatz zu früheren Quantic Dream-Spielen – die erzählerisch getriebene, QTE-gefüllte Abenteuer waren – wird Star Wars Eclipse ein Action-Spiel sein. Trotzdem bestätigte das Studio, dass die DNA seiner früheren Games auch in diesem Titel offensichtlich bleiben wird. “Es gibt keinen Game-Over-Screen“, sagte Lisa Pendse, Vice President of Marketing bei Quantic Dream. “Jeder kann sterben, alles kann passieren und die Geschichte geht irgendwie weiter, das sorgt für Wiederspielwert.“ Das ist auch in früheren Titeln wie Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human der Fall und richtig gut umgesetzt worden. Freuen wir uns auf das neue Star Wars, was erwartet ihr euch davon?