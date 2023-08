Star Wars Ahsoka: Debüt-Episode wurde 14 Millionen Mal angeschaut

Lucasfilm und The Walt Disney Company freuen, dass „Teil Eins: Meister und Schüler” von Star Wars: Ahsoka in der vergangenen Woche der meistgesehene Titel auf Disney+ war. Die Debütepisode wurde 14 Millionen Mal geschaut und macht die neue Original Serie von Lucasfilm damit zur weltweiten Nummer 1 auf der Streaming-Service.

„Ahsoka hat sich zu einem Fan-Liebling bei Menschen jeder Altersgruppe entwickelt und es ist wunderbar zu sehen, wie sie in ihrer eigenen Serie weiterhin bei den Zuschauern auf Begeisterung trifft”, sagt Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm. „Ich möchte die fantastische Arbeit unseres Kreativteams unter der Leitung von Dave Filoni und Jon Favreau, der unglaublichen Besetzung mit Rosario Dawson in der Hauptrolle und unsere talentierte Crew würdigen – und im Namen des Teams und Lucasfilm danken wir allen Fans, die Ahsoka auf jedem Schritt ihrer Reise begleitet haben, und allen, die sie jetzt in „Star Wars: Ahsoka” auf Disney+ kennenlernen.”

Neue Episoden von „Star Wars: Ahsoka” sind jeden Mittwoch ab 3:00 Uhr exklusiv auf Disney+ verfügbar. Zudem könnt ihr noch bis 2.9.2023 coole Fanpakete bei uns gewinnen.