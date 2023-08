Gewinnspiel: Wir verlosen Star Wars: Ahsoka Fanpakete zum Start auf Disney+

Neben Rosario Dawson in der Hauptrolle sind Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla, Ray Stevenson als Baylan Skoll, Ivanna Sakhno als Shin Hati, Diana Lee Inosanto als Morgan Elsbeth, David Tennant als Huyang, Lars Mikkelsen als Grand Admiral Thrawn und Eman Esfandi als Ezra Bridger in Star Wars: Ahsoka zu sehen. Geschrieben wurde die Serie von Dave Filoni, der gemeinsam mit Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson und Carrie Beck die Produktion übernimmt. Karen Gilchrist ist ausführende Produzentin.

Anlässlich des bevorstehenden Disney+ Starts von Star Wars: Ahsoka am 23.8.2023 verlosen wir zwei coole Fanpakete. Mitmachen lohnt sich!

Star Wars: Ahsoka ist ab dem 23. August 2023 exklusiv auf Disney+ verfügbar.

