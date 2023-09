Star Ocean The Second Story R Anime-Intro veröffentlicht

Square Enix hat das neue Anime-Intro für das kommende 2,5D-Remake Star Ocean The Second Story R veröffentlicht. Dieses wurde vom Animationsstudio “Yostar Pictures” produziert. Der Song “stella” ist der Titelsong des Spiels und wurde von SUIREN geschrieben, einem japanischen Duo bestehend aus der Sängerin Sui und dem Keyboarder/Arrangeur Ren. In diesem neuen Anime-Eröffnungsfilm könnt ihr euch auf intensive Action-Bilder in Kombination mit einem lebhaften Song freuen.