Square Enix denkt über weitere Remaster nach, vielleicht auch Xenogears?

Square Enix erwägt seine Pläne für die Remasterung alter Titel. Dies wurde von einem Aktionär erfragt, der ein persönliches Interesse hat.

Mehr zu Square Enix’ Plänen

Im Rahmen der Frage-und-Antwort-Runde der 43. Hauptversammlung des Unternehmens wurde der Vorstand von Square kürzlich im Rahmen der 43. Hauptversammlung gefragt, einige seiner älteren Titel nach dem Erfolg des Final Fantasy Pixel Remaster, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, neu zu remastern. “Final Fantasy I-VI Pixel Remaster wurde gut angenommen. Gibt es Pläne, andere vergangene Titel zu remastern? Ich persönlich würde gerne Xenogears spielen”, fragte ein Aktionär. Ein Vorstandsmitglied von Square antwortete: “Wir werden davon absehen, Informationen über neue Titel zu teilen, aber wir erwägen verschiedene Ideen innerhalb des Unternehmens und hoffen, dass Sie sich auf bevorstehende Ankündigungen freuen werden”. Square wurde auch gefragt, was der Vorstand über den geplanten Veröffentlichungsplan für kommende Haupttitel denkt.

“Ich werde es unterlassen, im Konkreten zu sprechen, aber ich werde sagen, dass wir glauben, dass die Stärkung unserer internen Entwicklungsorganisation von Vorteil sein wird, da die Schwierigkeit, große Titel zu entwickeln, extrem hoch wird, was sich auch auf die Entwicklungsvorlaufzeiten auswirkt. Wir hoffen, dass diese Verstärkung unserer Organisation die Entwicklung nicht nur großer Titel, sondern auch neuer IPs unter dem neuen Managementteam fördern wird.“ Im Jahr 2023 hat Square Enix bisher Forspoken, Theatrhythm Final Bar Line, Octopath Traveler 2, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo und Final Fantasy 16 veröffentlicht. Es folgen Dragon Quest: The Adventure of Dai – Infinity Strash, Star Ocean: The Second Story R und Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, und im Jahr 2024 kommt dann der nächste Remake-Teil Final Fantasy 7 Rebirth.