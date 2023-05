Square Enix bringt Forspoken – In Tanta We Trust DLC am 26. Mai 2023

Square Enix hat ein Veröffentlichungsdatum für In Tanta We Trust, die DLC-Erweiterung für seinen mythischen Abenteuertitel Forspoken.

Mehr zu Forspoken – In Tanta We Trust

Der neue Kampagneninhalt wird am 26. Mai auf PC und PS5 erscheinen. Während der actiongeladene Trailer sich wie üblich auf Action konzentriert, scheint es an der Story-Front noch viele dunkle Flecken zu geben. Was wir auf jeden Fall bekommen werden, scheinen neue Feinde und Bedrohungen zu sein, eine Erweiterung der ohnehin bereits riesigen Karte Athias sowie neue Zaubersprüche, Fähigkeiten und Verbündete. Also alles, was ein guter DLC können muss, scheint wohl mit In Tanta We Trust abgehakt zu werden, so weit, so gut.

Leider kam Forspoken bei der Mehrheit der Spieler:innen nicht recht gut an, da es einfach zu sehr versuchte, Marvel zu imitieren. In Tanta We Trust wird es möglicherweise das Letzte sein, was wir jemals von diesem Spiel hören. Denn angesichts seiner enttäuschenden Verkäufe und kombiniert mit der Tatsache, dass der Entwickler Luminous Productions von Square Enix geschluckt wurde, scheint die Zukunft nicht rosig zu sein. So oder so, Forspoken ist auf PS5 und PC verfügbar. In Tanta We Trust wird am 26. Mai veröffentlicht und kitzelt noch mehr aus dem Originaltitel. Hier der Trailer für euch: