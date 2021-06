Square Enix bringt Final Fantasy Pixel Remaster auf PC und Mobilgeräte

Square Enix bleibt mit Final Fantasy Pixel Remaster auf dem Remaster-Trip. Lest hier mehr, was uns erwartet!

Über das Final Fantasy Pixel Remaster

Square Enix kündigte während der Ausstrahlung von SQUARE ENIX PRESENTS an, dass die sechs ersten FINAL FANTASY-Spiele mit der FINAL FANTASY Pixel Remaster-Reihe zu neuem Leben erwachen. Fans sind eingeladen, die sechs Meisterwerke zu erleben, die mit ihren einzigartigen Erzählungen epischer Abenteuer die Zeit überdauern. In einem Tweet sagte Square Enix, dass die Spiele eine “pixelgenaue Verjüngungskur” erhalten werden, was es so klingen lässt, als ob diese Spiele verbesserte Versionen der Originale sein würden, die den ursprünglichen visuellen Stil beibehalten (im Gegensatz zu den 3D-Remastern). Square Enix veröffentlicht FINAL FANTASY I bis FINAL FANTASY VI einzeln auf Steam und (erneut?) Mobilgeräten. Der Teaser-Trailer für die FINAL FANTASY Pixel-Remaster-Reihe ist hier zu sehen – was haltet ihr davon?