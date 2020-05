Spoilerfreier Inside The Last of Us Part 2 Story-Trailer veröffentlicht

Gute Nachrichten für alle, die auf das Comeback von Joel und Ellie warten – Sony und Naughty Dog veröffentlichten nun einen Inside The Last of Us Part 2 Story Trailer, mit dem wir einen näheren, spoilerfreien Blick auf die Geschichte, darunter einige der Kernthemen sowie Ellies und Joels Leben in Jackson, erhalten. Ebenso wird über die Besetzung der Charaktere und darüber gesprochen, wie die Welt erweitert wurde. Viel Spaß damit!

“Inside The Last of Us Part 2” präsentiert Interviews mit den EntwicklerInnen von Naughty Dog, die in dieser und den nächsten drei Wochen Einblicke in den Entstehungsprozess des Spiels geben. Jedes Video beleuchtet dabei verschiedene Aspekte des Spiels wie das Design, die Technologie und wie sich Ideen in den vergangenen sechs Jahren der Entwicklung geformt haben.

Die drei weiteren Episoden von “Inside The Last of Us Part 2” werden an den unten stehenden Terminen mit folgenden Schwerpunkten veröffentlicht:

20. Mai: Inside the Gameplay

27. Mai: Inside the Details

3. Juni: Inside the World

Das Spiel selbst erscheint am 19.6.2020 (wir berichteten) und weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.