Splatoon 3: Ruf zur Ordnung bekommt einen Übersichts-Trailer

Vor dem Start von Splatoon 3: Ruf zur Ordnung hat Nintendo ein ganzes Stück Gameplay in Form eines Erklärungs-Videos veröffentlicht.

Es taucht ein in das, was die Kampagne mit sich bringt, und geht tief in die Gameplay-Schleife seines Roguelite-Gameplays. Der Inkopolis Square, der Dreh- und Angelpunkt von Splatoon 2, leidet unter einer ziemlichen Farbarmut und kommt äußerst blass daher. Also muss sich jemand darum kümmern, und das seid dann wohl ihr! Ihr erklimmt den Turm Etage für Etage, immer höher geht es, während ihr Farbchips sammelt. Diese verbessern eure Fähigkeiten, und euer Ziel ist es, den Turm so weit wie möglich zu erklimmen. Als Belohnung gibt es Perlen, und damit könnt ihr dann euren Agent 8-Charakter aufwerten.

Der Tinten-Titel hat mit verschiedenen Ansätzen experimentiert, um seinen Wettbewerbsfokus in ein Einzelspielererlebnis zu verwandeln, und das typische Kampagnenformat mag nicht für jeden sein. Roguelite-Spiele und DLCs (ja, auch in The Last of Us Part 2 Remastered zu finden) funktionieren aber ziemlich gut als eigener Spielmodus. Zudem ist auch die etwas gedämpftere Farbpalette der Erweiterung zu bemerken, denn normalerweise ist das Game knallbunt – zu viel für so manchen Geschmack. Splatoon 3: Ruf zur Ordnung wird am 22. Februar 2024 veröffentlicht. Was haltet ihr davon? Seht selbst!