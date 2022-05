Spirittea tritt in die Fußstapfen von Little Witch in the Woods

Spirittea lässt sich von Größen wie Stardew Valley, Harvest Moon und Animal Crossing inspirieren. Lest hier mehr über den gemütlichen Titel, der vom Stil her auch an Little Witch in the Woods erinnert!

Mehr zu Spirittea

Spirittea folgt einem Autor, der in ein ländliches Dorf gezogen ist, um sein Buch fertigzustellen. Die Träume der Hauptfigur von einer ablenkungsfreien Schreibumgebung werden jedoch auf den Kopf gestellt. Denn plötzlich steht ihr übernatürlichen Elementen gegenüber, die euer neues Zuhause bewohnen. Somit ist es nun eure neue Aufgabe, ein lokales Badehaus für die Geister zu betreiben, damit diese Stress abbauen können. Auf der offiziellen Steam-Website des Titels werden einige Dinge aufgelistet, die es wohl demnächst zu tun geben wird:

Um sich an sich selbst zu erinnern, brauchen die Geister so ziemlich alles, von einem Glas Erdnussbutter bis zum Finden und Ausgraben ihrer verlorenen Schätze. Weiters haben die Stadtbewohner alle ihre eigenen Termine, Vorlieben, Abneigungen und Hobbys – von Käferfangen bis Karaoke ist für jeden etwas dabei! Weiters müsst ihr Handtücher reinigen, Holz hacken, um die Bäder zu heizen und die Geister mit ihren Freunden für das ultimative Badeerlebnis zusammenbringen. Zudem dürft ihr euer Badehaus dank örtlichen Geschäften verschönern und dekorieren. Das Slice of Life-Abenteuer bietet euch aber noch mehr Ablekungen. Seht hier einen Trailer zu Spirittea: