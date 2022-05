Little Witch in the Woods: Im Early Access veröffentlicht

Das gemütliche Little Witch in the Woods lädt euch ein, gemeinsam mit der Hexe Ellie Abenteuer zu erleben. Was euch erwartet, lest ihr hier!

Mehr zu Little Witch in the Woods

Wir durften das Game schon vor Jahren anspielen, hier geht es zu unserem Preview. In aller Kürze: Ihr schlüpft in die Haut der jungen Ellie. Durch eine Verkettung von Ereignissen bringt euch Little Witch in the Woods in die namensgebenden Wälder. Ellie ist als Hexenlehrling noch etwas unerfahren und muss erst ihre Ausbildung abschließen. So helft ihr nahe gelegenen Dörfern, trefft andere Magier:innen und stellt einen Trank nach dem anderen her. Alle Charaktere und auch die Monster im Spiel sind wirklich süß, und das macht das Spiel zu einem sehr angenehmen Zeitvertreib, während ihr ein friedliches Leben in einem kleinen Örtchen führt. Fans von Pixel-Art und Studio Ghiblis Kikis kleiner Lieferservice werden sich hier auf Anhieb wohl fühlen!

Wer also auf Stardew Valley, Harvest Moon oder Animal Crossing steht, sollte sich Little Witch in the Woods näher ansehen. Denn sowohl die Stimmung, der Kunststil wie auch das Gameplay sind den großen Titeln ziemlich ähnlich, und das honoriert die Spielerschaft. Der Titel kam zwar erst diese Woche in die Early Access-Phase, steht aber schon sehr gut in den Topseller-Listen von Steam! Da kann man dem Team von Sunny Side Up nur gratulieren – der Mix aus Materialien sammeln, Tränke brauen, die fantastische Welt erkunden, den süßen Figuren und die liebevoll gestalteten Umgebungen überzeugt wohl eine ganze Menge Leute. Wir werden uns ebenfalls in die Wälder begeben und in einem Testbericht davon erzählen! Hier noch der Early Access-Trailer für euch: