Spirit of the North: Enhanced Edition & Signature Edition kommen für PS5

Spirit of the North: Enhanced Edition ist für die PlayStation 5 ab 26. November digital verfügbar und ab 4. Dezember auch als Retail-Version in den Regalen zu haben.

Mit Spirit of the North brachte Infuse Games einen charmanten entspannenden 3D Puzzler mit hübscher nordisch angehauchter Welt auf PS4, PC und Nintendo Switch. Nun kommt der Fuchs-Protagonist in einer Enhanced Edition auch auf Sony’s Next-Gen Konsole. Die Neuauflage des Spiels wird sowohl im PlayStation Store als auch als Retail-Version verfügbar sein. Zusätzlich bringt Publisher Merge Games mit einer Signature Edition die erste umfangreiche Collectors Edition eines Indie Games auf die PlayStation 5.

Die Spirit of the North: Enhanced Edition bringt euch den nordisch angehauchten Fuchs-Puzzler in 4k-Auslösung und mit allen Vorzügen der Next-Gen, wie schnelleren Ladezeiten, 60 FPS und mehr. Zusätzlich könnt ihr die verträumte Welt des Spiels alternativ als weiß oder schwarz bepelztem Fuchs (den Champagne oder Black Maple Skins) erkunden.

(c) Infuse Games

Unsere volle Review von Spirit of the North findet ihr HIER.

Spirit of the North: Signature Edition – Inhalt

Mit der Signature Edition bringt Merge Games die erste umfangreiche Collector’s Edition eines Indie Games auf die PlayStation 5. Enthalten werden neben dem Spiel selbst außerdem ein Original Soundtrack auf CD, 2 exklusive Design Pins, eine Besitzurkunde und ein 36-seitiges Story- & Artbook sein.

(c) Infuse Games

Spirit of the North: Enhanced Edition ist ab 26. November digital und ab 4. Dezember im Retail verfügbar. Die Preorders für Spirit of the North: Signature Edition sind ab sofort offen.