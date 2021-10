Speedrunning-Platformer Aeon Drive ab sofort erhältlich

Die Entwickler von 2Awesome Studio und der Publisher CRITICAL REFLEX haben heute ihr Speedrunning-Platformer-Spiel Aeon Drive veröffentlicht. Es ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.

Die ultimative, actiongeladene Herausforderung

Eine 30-Sekunden-Speedrunning-Manie in 100 Levels – Ihr steuert dabei Jackelyne, eine gestrandete Space Rangerin, die sich ihren Weg durch Neo Barcelona bahnt. Ihr müsst eure Antriebskerne finden, um euer Schiff zu reparieren und die Stadt zu retten. Dafür könnt ihr Jackelynes Power-Schwert, ihren Teleportationsdolch und ihre Zeitsprung-Fähigkeiten einsetzen, um das Ziel in rekordverdächtiger Zeit zu erreichen. Diese Fähigkeiten sind in beiden Spielmodi nützlich: Im Story-Modus für Einzelspieler oder bis zu vier Spieler, lokaler Koop (werden mit einem Patch, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, auch online verfügbar sein) und im Competitive-PVP, bei dem bis zu vier Spieler:innen gegeneinander antreten können.