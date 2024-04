Spar-Tipp: Mario Kart 8 (Nintendo Switch) samt Booster-Streckenpass um nur 60 Euro abstauben!

Die Mario Kart 8 Deluxe Bundle-Edition ist der allerbeste Weg, um das grandiose Kart-Rennspiel zu erleben. Gerade ist sie in Aktion!

Mehr zu Mario Kart 8 und Booster

Dieses Bundle ist eine große Sache, da ihr das Basisspiel und alle seine Booster Course Pack-Rennfahrer und Strecken nach dem Start in einem einzigen Paket bekommt. Normalerweise kostet das insgesamt 85 Euro, aber jetzt ist dieses Paket derzeit für nur 60 Euro bei Amazon (hier geht’s zum Deal) erhältlich. Also im Prinzip genau das, was wir normalerweise für das Basisspiel alleine bezahlen würden.

In seiner Gesamtheit enthält der Booster Course Pass 48 zusätzliche Strecken zusätzlich zu den 48, die bereits im Basisspiel enthalten sind. Es fügt auch acht neue Rennfahrer zur bereits riesigen Liste hinzu, darunter (aber nicht beschränkt auf) Kamek, Funky Kong, Pauline und persönlicher Favorit Birdo. Seht hier, was alles enthalten ist in dieser Ergänzung – wer das Spiel bis jetzt noch nicht hat, sollte gleich zuschlagen!