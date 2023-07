Sony Project Q-Handheld: Mit Android-Betriebssystem, erste Bilder online

Die Bilder, die ursprünglich bei Imgur gepostet und später in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen den Handheld sowie die internen Komponenten der Maschine. Diese Bilder scheinen auch zu bestätigen, dass die Maschine Android-basiert sein wird. Dies könnte bedeuten, dass Project Q rein theoretisch modifiziert werden könnte, um andere Spiele-Streaming-Apps wie GeForce Now oder Amazon Luna auszuführen. Das Handheld, das während einer PlayStation Showcase-Veranstaltung Anfang dieses Jahres angekündigt wurde , wird als “ein dediziertes Gerät beschrieben, mit dem wir jedes Spiel von der PS5-Konsole über Remote Play über Wi-Fi streamen können”.

Laut SIE verfügt das Gerät über einen 8-Zoll-1080p-HD-Bildschirm und alle Tasten und Funktionen des DualSense-Funkcontrollers. Während Sony noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Project Q bekannt gegeben hat, deuten Gerichtsakten von Microsoft während des jüngsten Activision Blizzard-Falls darauf hin, dass es voraussichtlich später in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Dies ist Sonys dritter Versuch, ein Handheld-Gerät anzubieten, nach der äußerst erfolgreichen PSP und dem Kultklassiker PS Vita. Im Gegensatz zu diesen beiden Systemfamilien wird Project Q wohl ausschließlich eine Streaming-Maschine sein und erfordert eine PlayStation 5, um überhaupt zu funktionieren. Wenn dem wirklich so ist, kann ich mir einen kommerziellen Erfolg dieses Handhelds nur schwer vorstellen. Wie seht ihr das, würde euch so ein Gerät reizen?