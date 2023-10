Sony PlayStation Portal Remote-Player für eure PS5: Ab sofort vorbestellbar

Der PlayStation Portal Remote-Player wird nach langer Gerüchteküche am 15. November 2023 erscheinen und kann schon jetzt vorbestellt werden. Lest hier mehr!

Über den PlayStation Portal Remote–Player

Der PlayStation Portal Remote-Player bringt das PS5-Erlebnis direkt in eure Hände. Er umfasst die wichtigsten Funktionen des DualSense Wireless-Controllers, einschließlich adaptiver Trigger und haptischem Feedback. Der eindrucksvolle 8-Zoll-LCD-Bildschirm bietet eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und sorgt so für ein hochauflösendes visuelles Erlebnis, wie man es von Sony erwartet. Das Gerät wird am 15. November 2023 in ausgewählten Märkten eingeführt und kann ab sofort online in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien, Portugal, Kanada und Japan vorbestellt werden.