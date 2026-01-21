Sony BRAVIA wird an TCL übertragen

Sony überträgt die Kontrolle über seine Marke Bravia TV an Chinas TCL als Teil einer neuen „strategischen Partnerschaft“.

Sony BRAVIA x TCL

Dies teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der japanische Elektronikriese Sony plant, einen Anteil von 51 Prozent an seiner Home-Entertainment-Branche an TCL zu verkaufen und dabei einen Anteil von 49 Prozent zu behalten. Dieses Joint Venture wird im April 2027 in Betrieb gehen, bis die behördlichen und anderen Genehmigungen vorliegen. Das neue kombinierte Unternehmen wird Fernseher verkaufen, die die Marken Sony und Bravia tragen und gleichzeitig die Anzeigetechnologie von TCL verwenden. Die Partnerschaft wird auch die Bild- und Audiokompetenz von Sony, das Lieferkettenmanagement und andere Fachgebiete nutzen. TCL seinerseits wird seine vertikale Lieferkettenstärke, globale Marktpräsenz und End-to-End-Kosteneffizienz beitragen. „Durch die Kombination des Fachwissens beider Unternehmen wollen wir einen neuen Kundenwert im Bereich der Home-Entertainment-Branche schaffen“, sagte Sony-CEO Kimio Maki in einer Erklärung. „Wir erwarten, unseren Markenwert zu steigern, eine größere Skalierung zu erreichen und die Lieferkette zu optimieren, um unseren Kunden überlegene Produkte und Dienstleistungen zu bieten“, fügte der Vorsitzende von TCL Electronics, DU Juan, hinzu.

Die Nachricht wird für einige ein Schock sein, insbesondere in Japan, da Sony seit den Anfängen stark mit hochwertigen Fernsehern in Verbindung gebracht wird. Allerdings kämpft es derzeit in einem TV-Geschäft mit niedrigen Margen voller starker Konkurrenten wie Samsung, LG, Hisense und TCL. Das Unternehmen hat bereits andere Elektronikunternehmen, einschließlich PCs und Tablets, verkauft oder geschlossen und auch sein Smartphone-Geschäft läuft ausbaufähig. Sony hat vor einiger Zeit die Herstellung seiner eigenen LCD- und OLED-Panels eingestellt, während TCL (auch auf der CES 2026 stark vertreten) seine eigene Produktion erhöht hat – nachdem es kürzlich LCD-Panel-Patente von Samsung gekauft und das Werk in China übernommen hat. Andere japanische Unternehmen wie Toshiba und Hitachi haben das TV-Geschäft bereits verlassen, während einige, darunter Panasonic, eine stark reduzierte Präsenz haben. Die Marke Bravia überlebte vor allem dank Kunden, die bereit sind, extra für hochwertige Bild- und Tonqualität zu bezahlen, zusammen mit Sonys Verbindung zu Filmproduktion und High-End-Kameraausrüstung. Was haltet ihr davon – kann diese strategische Partnerschaft zwischen Sony und TCL fruchten und würdet ihr weiter BRAVIA-TV-Geräte kaufen?