CES 2026: TCL zeigt, wie sich moderne Displaytechnologie und KI nahtlos in den Alltag einfügen

Die Technologiewelt blickt nach Las Vegas zur CES 2026, wo TCL zeigt, wie sich moderne Displaytechnologie und KI nahtlos in euren Alltag einfügen. Ihr könnt am Stand in der Central Hall erleben, wie Technik nicht nur funktioniert, sondern bedeutungsvolle Momente schafft – ob zu Hause oder unterwegs.

Kino-Erlebnis in den eigenen vier Wänden

Ein zentraler Fokus liegt auf der neuen SQD-Mini-LED-Technologie. Ihr dürft euch auf eine Bildqualität freuen, die durch präzise Lichtfilterung und minimiertes Farb-Crosstalk besticht. Das Highlight ist die X11L-Serie: Mit bis zu 20.000 Dimming-Zonen und einer Helligkeit von 10.000 Nits setzt sie neue Maßstäbe für Kontrast und Schärfe. Dank der Integration von Google Gemini Interactive behaltet ihr die volle Kontrolle über euer Entertainment, während das Soundsystem von Bang & Olufsen für den passenden Raumklang sorgt. Das extrem schlanke Design mit weniger als 0,8 Zoll Tiefe lässt die Geräte fast mit eurer Wohnumgebung verschmelzen.