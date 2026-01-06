CES 2026: TCL zeigt, wie sich moderne Displaytechnologie und KI nahtlos in den Alltag einfügen
Die Technologiewelt blickt nach Las Vegas zur CES 2026, wo TCL zeigt, wie sich moderne Displaytechnologie und KI nahtlos in euren Alltag einfügen. Ihr könnt am Stand in der Central Hall erleben, wie Technik nicht nur funktioniert, sondern bedeutungsvolle Momente schafft – ob zu Hause oder unterwegs.
Kino-Erlebnis in den eigenen vier Wänden
Ein zentraler Fokus liegt auf der neuen SQD-Mini-LED-Technologie. Ihr dürft euch auf eine Bildqualität freuen, die durch präzise Lichtfilterung und minimiertes Farb-Crosstalk besticht. Das Highlight ist die X11L-Serie: Mit bis zu 20.000 Dimming-Zonen und einer Helligkeit von 10.000 Nits setzt sie neue Maßstäbe für Kontrast und Schärfe. Dank der Integration von Google Gemini Interactive behaltet ihr die volle Kontrolle über euer Entertainment, während das Soundsystem von Bang & Olufsen für den passenden Raumklang sorgt. Das extrem schlanke Design mit weniger als 0,8 Zoll Tiefe lässt die Geräte fast mit eurer Wohnumgebung verschmelzen.
KI-Assistenten für Arbeit und Freizeit
TCL präsentiert Lösungen, die euren hybriden Lebensstil unterstützen. Ihr könnt folgende Highlights entdecken:
- RayNeo Air 4 Pro & X3 Pro: Die weltweit ersten HDR10-AR-Brillen bieten euch ein mobiles Großbild-Erlebnis. Die X3 Pro liefert zudem KI-gestützte Echtzeit-Informationen und Übersetzungen direkt in euer Sichtfeld.
- Ai Me Companion Robot: Dieser modulare Begleiter vernetzt eure Haushaltsgeräte und agiert als empathischer Assistent, der sich euren Gewohnheiten anpasst.
- NXTPAPER 70 Pro: Mit der neuesten Display-Generation arbeitet und lest ihr besonders augenschonend, selbst bei direktem Sonnenlicht.
Effizienz und Frische im Haushalt
Auch bei Haushaltsgeräten setzt TCL konsequent auf KI-Unterstützung. Mit dem FreshIN 3.0 Klimasystem dürft ihr von einer Energieersparnis von bis zu 37 % profitieren. Im Bereich der Kühlung sorgt die Molecular MagFresh-Technologie dafür, dass eure Lebensmittel durch Magnetfelder länger frisch und nährstoffreich bleiben. Für eure Wäsche bietet die P5 Super Drum eine hocheffiziente Reinigung, die sogar 40 % sparsamer als die beste Energieklasse A arbeitet.
Ein vernetztes Ökosystem für die Zukunft
Die Vision von TCL endet nicht an der Haustür. In den NXHOME-Zonen dürft ihr erleben, wie die „Human-Vehicle-Home“-Lösung eure Mobilität mit eurem Zuhause verknüpft. Das Auto wird dabei zum Teil eures digitalen Ökosystems. Zudem setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit: Mit dem neuen Verbundwerkstoff ECORA aus Porzellanabfällen entstehen langlebige Produkte, die Umweltressourcen schonen. Ihr könnt so Technik genießen, die sowohl innovativ als auch verantwortungsbewusst ist.