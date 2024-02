Sons of the Forest 1.0 veröffentlicht: Das ist alles neu

Der Survival-Horror-Smash-Hit aus dem Jahre 2023, Sons of the Forest, macht Schlagzeilen, weil er gerade Version 1.0 erreicht hat.

Neues in Sons of the Forest

Raus aus dem Early Access, die vollständige Veröffentlichung ist nun endlich da! Ab geht’s mit eurem treuen Kumpel Kelvin, der euch zur Seite steht. Zusammen mit einer neuen Titelsequenz zu Beginn des Spiels gibt es ein neues wahlbasiertes Ende, und weitere Zwischensequenzen wurden hinzugefügt. Auch Timmy aus dem Original ist wieder mit von der Partie. Er ist zurück und wird jetzt von niemand anderem als Shawn Ashmore (Lamplighter von The Boys, Iceman von X-Men und Jack von Quantum Break) gesprochen. Was das eigentliche Gameplay betrifft, so gibt es jetzt ein Krankheitssystem, das aus dem Trinken von schlechtem Wasser oder dem Verzehr von verdorbenem Essen herrührt, und ein paar Mutanten schließen sich dem Chaos an: einer heißt Legsy, weil er viele Beine hat, und der andere heißt Holey.

Segelflugzeuge sind jetzt faltbar, so dass sie eng in eurem enorm massiven Rucksack passen, und die Welt enthält mehr Wege, Höhlen und Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Zudem gibt es auch einen neuen kreativen Modus gibt, mit dem ihr ohne Zurückhaltung spielen können, einschließlich eines Inventars, das mit allen Gegenständen gefüllt ist, die ihr dafür benötigt. Wir müssen nicht einmal auf Build-Animationen im Kreativmodus warten: Pop-up einfach eine Struktur und sie wird angezeigt. Der einzige Haken daran ist, dass wir den Kreativmodus freischalten müssen, indem wir das Spiel zuvor durchspielen. Oh, und das rätselhafte Artefakt kann nun mit der Version 1.0 endlich fertiggestellt werden. Was es aber in Sons of the Forest bewirkt, ist noch unbekannt. Spannend!