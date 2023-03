Sonos Era 300 und Era 100 auch bei tink.at erhältlich

tink erweitert Produktportfolio um neue Sonos Smart Speaker Era 300 und Era 100 – diese könnt ihr ab sofort auf tink.at vorbestellen und sie so pünktlich zu ihrem Markteintritt – am 28. März 2023 – zu erhalten.

Von preisgekrönten Künstler:innen und Soundingenieur:innern abgestimmt, energieeffizient und aus recycelten Materialien hergestellt. tink weiß, dass jedes Sound-Erlebnis auch ein emotionales Erlebnis ist und begeistert deshalb alle Entertainment-Liebhaber:innen mit den Sonos-Neuheiten Era 300 und Era 100. Und, weil Musik für Freude und Energie steht, gibt es die neuen Speaker obendrauf auch noch im Bundle mit anderen Sonos-Alleskönnern. Denn wenn schon, denn schon! Die intelligenten Lautsprecher können ab sofort vorbestellt werden und sind ab dem 28. März 2023 auf tink.at erhältlich.

Era 100 – Kompakt und leistungsstark

Als jüngstes Mitglied in der Sonos-Familie setzt der Era 100 Speaker neue Maßstäbe in Sachen Klang und Design. Der kompakte Speaker liefert kristallklaren Stereo-Sound mit beeindruckendem Bass, der einem das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein. Das schlanke, moderne Design des Era 100 passt perfekt in jedes Zuhause und lässt sich individuell anpassen. Ob als Teil eines Surround-Sound-Systems oder als Stereo-Paar für einen raumfüllenden Sound – mit dem Era 100 ist alles möglich. Freue dich auf ein unvergleichliches Hörerlebnis.

tink-Tipp:

Der Sonos Era 100 Speaker kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 28.03.2023 zu einem Aktionspreis von nur 279,00 Euro auf tink.at verfügbar.

Era 300 – neue Sound-Dimensionen

Der Era 300 ist der ultimative Speaker für alle Sound-Liebhaber:innen und Creator:innen. Mit seinen sechs leistungsstarken Treibern bringt er bahnbrechendes 3D-Audio mit Dolby Atmos in die eigenen vier Wände. Das sanduhrförmige Gehäuse beherbergt ein komplexes akustisches Design, um ein echtes Surround-Erlebnis zu schaffen. Als Surround-Speaker für ein Heimkino-Setup ist der Era 300 zudem der erste Sonos Speaker, der einen Multichannel-Surround-Sound liefert. In enger Zusammenarbeit mit der Musikbranche, einschließlich führender Künstler:innen und Creator:innen, ist der Era 300 der perfekte Speaker für alle, die ihre Sounds in Studioqualität erleben möchten und bereit sind für ein neues Level an Sound-Erlebnis.

tink-Tipp:

Sonos Era 300 Speaker kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 28.03.2023 zu einem Aktionspreis von nur 499,00 Euro auf tink.at verfügbar.

Optimierte Konnektivität

Mit dem Sonos Era 300 Heimkino Set ein unvergleichliches Sounderlebnis genießen: Das faszinierende Set ist im Handumdrehen installiert und in weniger als 5 Minuten einsatzbereit. Der Klang des smarten Sonos-Sets ist glasklar und wird durch die Trueplay-Funktion perfektioniert. Mit zahlreichen intelligenten Features, wie etwa der intuitiven Touch-Steuerung oder der Mute-Taste für mehr Privatsphäre, wird das Sounderlebnis noch beeindruckender. Der Sonos Sub Gen. 3 – WLAN-Subwoofer und die Sonos Arc ergänzen das Era-Set perfekt und bieten in Kombination eine unverkennbare Soundqualität. Mit diesem umfangreichen Soundsystem kann sich jeder ein noch nie dagewesenes Heimkino-Erlebnis erschaffen und so Lieblingsfilme und Musik in einem ganz neuen Sound erleben.

tink-Tipp:

Das Sonos Era 300 Arc 5.1 Heimkino-Set kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 28.03.2023 zu einem Aktionspreis von nur 2.499,95 Euro (statt 2.896,00 Euro) auf tink.at verfügbar.